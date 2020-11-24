Літніх жителів Дніпра намагаються обдурити продавці дверей

Як передає Politeka.net, про підозрілу поведінку замірників дверей розповіла Дніпрянка у Facebook-спільноті "Новокодацький район (Ленінський) м. Дніпро".

За словами жінки, її мамі запропонували знижку в 1000 гривень.

"Мама вчасно взяла ситуацію в свої руки. Здзвонилася з замірником, але зустрітися змогли тільки через 2 тижні. У них вічно не виходило на той час, що було зручно мамі( потім ми зрозуміли чому). Настав день Х, приїхав замірник на якого без сліз не поглянеш...почав вимагати передоплату 1000 грн. Природно ніяких документів або квитанцій він не надав", - поділилася жінка.

У підсумку літній дніпрянці довелося випроваджувати "замірника" хвилин 40.

"Чувак ні в яку не хотів їхати без грошей. Нарешті коли він пішов мама ще побула у дворі хвилин 30 (бабусі ще вдома не було) вийшла на вулицю і побачила, що машина замірника стоїть. Він простояв там 3 години! Чого чекав ми можемо тільки здогадуватися. Але страшно стало, капець. Так що бережіть своїх бабусь і дідусів від таких замірників!",- попередила дніпрянка.