"На кладовищі ще багато дерев і вони можуть продовжити глумитися над могилами якщо ми їх не зупинимо", - підсумувала дівчина і прикріпила фото наслідків роботи "горе-комунальників".

У мережі подія викликала хвилю обурення серед жителів міста.

"Я навіть не знаю що сказати...деградація, дно..далі падати нікуди. Хтось же бачив, чув, поруч заправка. На кладовищі дерев багато, так що продовження ще буде", "Як можна з кладовища брати дрова???? І топити їм будинок, який кошмар"," а потім у когось будуть дрова на зиму", " а де були наглядачі кладовища? Вибачте, озвучка реальність, продають місця за хороші гроші. Озвучують що територія під охороною. ІІІ? Де це все? Де спокій наших рідних?",- писали обурені Дніпряни.

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