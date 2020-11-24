Як передає Politeka.net, про це повідомила Дніпрянка Марина Черниш на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, невідомі вирубали на території кладовища, на ділянці близько пів гектара всі акації, яким більше 30 років.
У мережі подія викликала хвилю обурення серед жителів міста.
"Я навіть не знаю що сказати...деградація, дно..далі падати нікуди. Хтось же бачив, чув, поруч заправка. На кладовищі дерев багато, так що продовження ще буде", "Як можна з кладовища брати дрова???? І топити їм будинок, який кошмар"," а потім у когось будуть дрова на зиму", " а де були наглядачі кладовища? Вибачте, озвучка реальність, продають місця за хороші гроші. Озвучують що територія під охороною. ІІІ? Де це все? Де спокій наших рідних?",- писали обурені Дніпряни.
Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: "забороняє…"
Повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь
Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами"
Розпусна Дженніфер Лопес без ліфчика і з новою зачіскою приголомшила змінами в зовнішності: "Боже мій..."
Нагадаємо, під Дніпром розгромили парк, фото: місцеві обіцяють винагороду за інформацію про вандалів.
Раніше Politeka повідомляла, що на Волині велосипедисту відірвало голову у страшній ДТП.
Також Politeka повідомляла, що "дива не сталося": у мережі розгорівся скандал через велодоріжку в Саржиному Яру.