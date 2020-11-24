Пішов з життя генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в офісі президента.

Причиною смерті по істині легендарного українця став "китайський" вірус.



Він був одним з найдосвідченіших фахівців Української аерокосмічної галузі. За 35 років роботи він пройшов шлях від інженера до генерального конструктора і генерального директора.





На рахунку Олександра Вікторовича 200 наукових публікацій та статей з питань розробки ракетних комплексів різного призначення, 50 винаходів і патентів, які покладені в основу технології створення конкурентноздатних ракетно-космічних комплексів.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом від китайського вірусу помер лікар-травматолог Володимир Новик.

Медик спочатку лікував вірус вдома, в інфекційне відділення Броварської лікарні потрапив вже у важкому стані. У медзакладі лікар провів близько місяця, але серце чоловіка не витримало, і він помер 17 листопада.

За словами колег, Володимир Миколайович був професіоналом на роботі і хорошим сім'янином вдома.

Нагадаємо, активіста з інвалідністю з Дніпра позбавили життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Харків переживає важку втрату легендарного лікаря.

Також Politeka писала, що колишня дружина Віктора Павлика поділилася зворушливим відео з сином.





