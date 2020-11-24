У Дніпрі довелося госпіталізувати дитину з виразкою шлунка
Про це повідомляє "Інформатор".
За даними, 7-річна дівчинка вперше поскаржилася на біль в животі і нудоту 18 листопада, але її батьки вирішили впоратися своїми силами в лікуванні дитини.
У підсумку дівчинку довелося госпіталізувати. Її рвало кавовою гущею, а шкіра була блідою.
Лікар розповів, як проходить лікування малятка:
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"На першій гастроскопії ознак активної кровотечі немає, після активного лікування на повторній гастроскопії - виразка шлунка без кровотечі", - поділився ендоскопіст Сергій Щудро.
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