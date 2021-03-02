Сьогодні, 2 березня, одна з мешканок Дніпра потрапила під колеса автомобіля Daewoo Lanos. 24-х річну жертву ДТП госпіталізували

Про це пише "Дніпро оперативний".

Водії та пішоходи зобов'язані бути пильними особливо навесні. Сонце і тепло не повинні розслабляти українців, щоб не опинитися на лікарняному ліжку, ставши жертвою власної неуважності. Адже квапливість може закінчитися погано для всіх.

Наприклад, нещодавній випадок лише підтверджує це правило.

Так, у вівторок, 2 березня, по вулиці Шмідта в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Daewoo Lanos наїхав на мешканку міста. Очевидці розповіли, що молода дівчина раптово вирішила перейти вулицю.

Аварія трапилася ближче до 10: 00, коли Daewoo Lanos їхав у бік вулиці Юрія Савченко.

Можна відзначити, що перехід через вулицю 24-х річна дівчина здійснювала виключно по пішохідному переходу. Однак, як виявилося, що водій авто не очікував такої стрімкої появи молодої жінки на дорозі.

На жаль, навіть скинувши швидкість і натиснувши на гальма, чоловік наїхав на пішохода. Розповідають, що авто просто несло на потерпілу.

На місце події була викликана бригада швидкої допомоги, а також співробітники патрульної поліції.

Збиту дівчину швидка допомога доставила в лікарню номер 16 міста Дніпра.

Тепер на місці події ведеться робота з уточнення подробиць справи. Завдання співробітників встановити деталі і всі обставини.

Після чого будуть зроблені всі необхідні висновки про ступінь винуватості учасників події.

Нагадавши, останні кадри перед моторошним ДТП розбурхали мережу.

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