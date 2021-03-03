Одинадцять людей померли за добу в Дніпровській області від коронавірусу

Про це пише сайт ОДА Дніпропетровської області.

Коронавірус в Україні продовжує залишатися проблемою номер один. За статистикою на 3 березня в Україні було зафіксовано більше 7 000 тисяч виявлених хворих. Деякі області вже перейшли в червону зону, оскільки число виявлених хворих перевищило норму.

У перших рядах по захворюваності зараз знаходяться Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Вінницька область.

На жаль, не залишився осторонь і Дніпропетровський Регіон. Тільки за останню добу число інфікованих-19 людей збільшилася на 234 осіб.

В області також почала діяти вакцинація від хвороби.

Як пише прес-служба Дніпропетровської обласної адміністрації, найбільше нових хворих було зафіксовано в Дніпрі - 98 осіб. На другому місці опинився Кривий Ріг-80 осіб. У Кам'янському таких хворих було 17 осіб.

Далі йдуть Новомосковськ-9, Павлоград - 3, Першотравенськ і Синельникове по 2 людини.

Статистика по Covid - 19 в районах наступна: в П'ятихатському виявлено 8 жителів; в Новомосковському - 6; Петропавлівському - 4; Царичанському, Апостольському, Павлоградському і Дніпровському по 2; Криворізькому -1; Криничанському -3; Верхньодніпровському і Сіельниківському по 1 людині.

По Дніпропетровській області загальна кількість хворих коронавірусом людей за весь період епідемії досягає 74 295 осіб. З них повністю одужали 68 598 осіб. Померлих від небезпечного вірусу - 2 001 людина.

Можна відзначити, що кілька днів тому від Covid-19 померло 3 людини і заразилося близько 200. Всього по області з початку пандемії хвороба забрала 2001 життя.

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