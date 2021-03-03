По вулиці Довга Балка в Дніпрі влада міста збирається перекрити прохід і проїзд на три місяці
Про це пише сайт мера Дніпра.
За наявною інформацією, влада міста Дніпра збирається радикально змінити і перебудувати балку довгу, розташовану практично в центрі. У зв'язку з цим на три місяці буде перекрита і вулиця Довга Балка.
Все це пов'язано з початком підготовчих робіт по зведенню запланованих житлових будинків. Для грандіозного будівництва буде перекритий тротуар і проїжджа частина вулиці Довга балка.
Вже з 15 березня і до 15 червня 2021 року планується закрити доступ до даної місцевості. Роботи будуть вестися відповідно до плану проєкту, складеного за розпорядженням мера Дніпра.
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Стало відомо, що тротуар перекриють від будівлі №1 до будівлі №5.
Також планується, що будуть тимчасово встановлені спеціальні дорожні знаки. Місце проведення робіт огородять і повісять сигнальне освітлення.
Для жителів і гостей міста Дніпра зроблять можливість для безпечного пересування повз ведеться будівництва.
Очікується, що після всіх запланованих і проведених робіт відновлять тротуарне покриття, приберуть будівельне сміття. Можна відзначити, що прилеглу територію оновлять і осучаснять.
Відомо, що поки Керівник міста не підписав відповідні розпорядження, тому все ще знаходиться в підвішеному стані.
До речі, місцеві екологи та громадські організації не раді майбутньому будівництву житлового комплексу. На їхню думку, для міста більше підійде доглянутий парк або зелена зона.
Нагадавши, у Дніпрі діти провалилися під лід.
Як повідомляла Politeka, у столиці важливу вулицю перекриють відразу на пів року.
Також Politeka писала, 3 березня відразу 7 районів Дніпра сидять без світла.