По вулиці Довга Балка в Дніпрі влада міста збирається перекрити прохід і проїзд на три місяці

Про це пише сайт мера Дніпра.

За наявною інформацією, влада міста Дніпра збирається радикально змінити і перебудувати балку довгу, розташовану практично в центрі. У зв'язку з цим на три місяці буде перекрита і вулиця Довга Балка.

Все це пов'язано з початком підготовчих робіт по зведенню запланованих житлових будинків. Для грандіозного будівництва буде перекритий тротуар і проїжджа частина вулиці Довга балка.

Вже з 15 березня і до 15 червня 2021 року планується закрити доступ до даної місцевості. Роботи будуть вестися відповідно до плану проєкту, складеного за розпорядженням мера Дніпра.

Стало відомо, що тротуар перекриють від будівлі №1 до будівлі №5.

Також планується, що будуть тимчасово встановлені спеціальні дорожні знаки. Місце проведення робіт огородять і повісять сигнальне освітлення.

Для жителів і гостей міста Дніпра зроблять можливість для безпечного пересування повз ведеться будівництва.

Очікується, що після всіх запланованих і проведених робіт відновлять тротуарне покриття, приберуть будівельне сміття. Можна відзначити, що прилеглу територію оновлять і осучаснять.

Відомо, що поки Керівник міста не підписав відповідні розпорядження, тому все ще знаходиться в підвішеному стані.

До речі, місцеві екологи та громадські організації не раді майбутньому будівництву житлового комплексу. На їхню думку, для міста більше підійде доглянутий парк або зелена зона.

Нагадавши, у Дніпрі діти провалилися під лід.

Як повідомляла Politeka, у столиці важливу вулицю перекриють відразу на пів року.

Також Politeka писала, 3 березня відразу 7 районів Дніпра сидять без світла.