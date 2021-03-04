Жителі шести районів міста Дніпра залишаться без електрики, заплановане відключення відбудеться 4 березня, в зв'язку з ремонтними роботами

Про це пише "Інформатор".

Компанія ДТЕК дніпропетровські електромережі і Центральна енергетична компанія ставлять до відома своїх абонентів з приводу відключення світла в житлових будинках Дніпра. Запланований захід відбудеться 4 березня, в четвер.

Дане відключення торкнеться жителів шести районів. Передбачається, що в цей час проведуть реконструкцію повітряних ліній, а також ремонт мереж.

Відключення відбудеться з 8: 00 до 17: 00 години. Нижче наведено список вулиць, які відключать.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН:

проспект Пушкіна, 13;

проспект Дмитра Яворницького, 98;

вулиця Княгині Ольги, 2, 6, 8;

вулиця Петра Григоренка, 3-35, 2-12;

вулиця Миколи Руденка, 2-26;

вулиця Ульянова, 29;

вулиця Юрія Савченка, 18-40.

вулиця Шмідта, 43;

СОБОРНИЙ РАЙОН:

вулиця Остапа Вишні;

провулок бузиновий;

вулиця Зої Космодем'янської;

вулиця Льотчиків;

провулок льотчиків;

вулиця Танкістів;

вулиця Черняховського;

вулиця Вінницька;

спуск Крутогірний, 16, 16а, 16Д;

вулиця Барнаульська, 2/4, 2а, 2б, 2в, 2г.

ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Новошкільна, 19а, 58/1-66, 105, 151-119, 177-195, 217, 104-134, 100-102, 153-175, 217;

вулиця Потічна, 3-35, 17в-69Б, 17-49, 67Д/1, 67Д / 2, 67З; 2-80, 3-59;

вулиця Соснова, 1-11, 22-46, 2-22Б;

вулиця високогірна, 2Б, 118;

вулиця Фесенка, 1-22, 3-37;

вулиця Полинна, 8-10а, 10Б, 36-38, 37-39, 44;

вулиця Щепкіна, 14-18, 17/1, 17а-25, 20-34а, 25-31, 35;

вулиця Романа Шухевича, 17-33;

вулиця Нестерова, 2-14, 13-19;

вулиця Алтайська, 1-11, 2;

вулиця Могилевська, 3.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Олександра Кониського, 1-11, 2-10;

вулиця Виконкомівська, 37-47, 26-38;

вулиця Святослава Хороброго, 1-11, 2-10;

вулиця Антіна Синявського, 172-234, 234д;

провулок привабливий, 1-29, 2-18;

провулок Семена Скляренка, 2-30, 76-98, 73-103;

вулиця Василя Кука, 41-73, 40-56;

вулиця Гомоненка, 71-103, 42, 86-108;

вулиця Курако, 84-104, 85-107;

вулиця Маковського, 83-93, 6, 8;

провулок Ювілейний, 1-9;

1-й провулок Яворницького, 1-10;

вулиця Яворницького, 19;

проспект Пилипа Орлика, 2;

вулиця Михайла Грушевського, 85, 87а, 87б, 87;

вулиця Січових Стрільців, 86, 89б;

вулиця Святослава Хороброго, 18, 20, 22;

вулиця Короленка, 21-29, 14-18, 18а, 31;

вулиця Троїцька, 20а, 20.

НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Андрійченка, 14-66, 59-85;

провулок Покровський, 1-9, 2-16;

вулиця Біла Балка, 1-9, 2-52;

вулиця Вагнера, 23-63, 87, 87А, 14-42;

провулок Вагнера, 24-58;

вулиця Одарівська (Таромське), 1-25, 2-22, 24-84, 29-71;

вулиця Рожкова, 15-21;

вулиця Шевченка, 1-99, 2-86В;

вулиця Степова (Сухачівка), 1-33, 2-34, 70-80;

вулиця Нова, 1, 3, 7, 21, 31-35, 2-66;

вулиця Шмідта, 70-74, 31А, 33, 35, 37;

вулиця Ватутіна, 1-11, 16, 18, 20, 22;

провулок Червонокалиновий, 24-40, 47-75, 56-74, 91-111;

провулок Вірменський, 1-15, 2-10, 16-22;

вулиця Велика Діївська, 112Б, 126-134, 133-185;

вулиця Лисенка, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;

вулиця Квіткова, 1-25, 2-42;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Ільюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця жигулівська, 38, 38А, 1-37, 2-36;

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Щепкіна, 10, 10А, 10Б, 12, 17, 17а, 17Б;

вулиця Шухевича, 22, 24;

вулиця Новоорлівська, 2;

проспект Сергія Нігояна, 7, 7б;

вулиця Алтайська, 6.

ЦЕК

вулиця Краснопільська, 1, 1А, 1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 5, 7, 7А, 11А;

вулиця Гладкова, 36;

вулиця Інженерна, 7в, 7б, 7, 203.

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Гуртова, 7-313, 56-78;

провулок Гуртовий, 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;

вулиця Передова, 571а, б, в, 461-471, 618, 548-550-668, 475-561;

вулиця Гайдмацька, 88-112, 91-213, 30/2-86, 35-89;

провулок Гайдамацький, 1-15, 2-26;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28, 61А;

тупик впертий, 76, 76А, 76Б, 76В, 76Г, 80-104, 1-29, 2-74;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30, 39.

Нагадавши, названо адреси, які 4 березня будуть без води.

Як повідомляла Politeka, які райони Дніпра до цього були відключені від електроенергії.

Також Politeka писала, в Одесі мешканці багатоповерхівки два тижні без води.