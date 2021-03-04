Жителі шести районів міста Дніпра залишаться без електрики, заплановане відключення відбудеться 4 березня, в зв'язку з ремонтними роботами
Про це пише "Інформатор".
Компанія ДТЕК дніпропетровські електромережі і Центральна енергетична компанія ставлять до відома своїх абонентів з приводу відключення світла в житлових будинках Дніпра. Запланований захід відбудеться 4 березня, в четвер.
Дане відключення торкнеться жителів шести районів. Передбачається, що в цей час проведуть реконструкцію повітряних ліній, а також ремонт мереж.
Відключення відбудеться з 8: 00 до 17: 00 години. Нижче наведено список вулиць, які відключать.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН:
- проспект Пушкіна, 13;
- проспект Дмитра Яворницького, 98;
- вулиця Княгині Ольги, 2, 6, 8;
- вулиця Петра Григоренка, 3-35, 2-12;
- вулиця Миколи Руденка, 2-26;
- вулиця Ульянова, 29;
- вулиця Юрія Савченка, 18-40.
- вулиця Шмідта, 43;
СОБОРНИЙ РАЙОН:
- вулиця Остапа Вишні;
- провулок бузиновий;
- вулиця Зої Космодем'янської;
- вулиця Льотчиків;
- провулок льотчиків;
- вулиця Танкістів;
- вулиця Черняховського;
- вулиця Вінницька;
- спуск Крутогірний, 16, 16а, 16Д;
- вулиця Барнаульська, 2/4, 2а, 2б, 2в, 2г.
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН:
- вулиця Новошкільна, 19а, 58/1-66, 105, 151-119, 177-195, 217, 104-134, 100-102, 153-175, 217;
- вулиця Потічна, 3-35, 17в-69Б, 17-49, 67Д/1, 67Д / 2, 67З; 2-80, 3-59;
- вулиця Соснова, 1-11, 22-46, 2-22Б;
- вулиця високогірна, 2Б, 118;
- вулиця Фесенка, 1-22, 3-37;
- вулиця Полинна, 8-10а, 10Б, 36-38, 37-39, 44;
- вулиця Щепкіна, 14-18, 17/1, 17а-25, 20-34а, 25-31, 35;
- вулиця Романа Шухевича, 17-33;
- вулиця Нестерова, 2-14, 13-19;
- вулиця Алтайська, 1-11, 2;
- вулиця Могилевська, 3.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
- вулиця Олександра Кониського, 1-11, 2-10;
- вулиця Виконкомівська, 37-47, 26-38;
- вулиця Святослава Хороброго, 1-11, 2-10;
- вулиця Антіна Синявського, 172-234, 234д;
- провулок привабливий, 1-29, 2-18;
- провулок Семена Скляренка, 2-30, 76-98, 73-103;
- вулиця Василя Кука, 41-73, 40-56;
- вулиця Гомоненка, 71-103, 42, 86-108;
- вулиця Курако, 84-104, 85-107;
- вулиця Маковського, 83-93, 6, 8;
- провулок Ювілейний, 1-9;
- 1-й провулок Яворницького, 1-10;
- вулиця Яворницького, 19;
- проспект Пилипа Орлика, 2;
- вулиця Михайла Грушевського, 85, 87а, 87б, 87;
- вулиця Січових Стрільців, 86, 89б;
- вулиця Святослава Хороброго, 18, 20, 22;
- вулиця Короленка, 21-29, 14-18, 18а, 31;
- вулиця Троїцька, 20а, 20.
НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН:
- вулиця Андрійченка, 14-66, 59-85;
- провулок Покровський, 1-9, 2-16;
- вулиця Біла Балка, 1-9, 2-52;
- вулиця Вагнера, 23-63, 87, 87А, 14-42;
- провулок Вагнера, 24-58;
- вулиця Одарівська (Таромське), 1-25, 2-22, 24-84, 29-71;
- вулиця Рожкова, 15-21;
- вулиця Шевченка, 1-99, 2-86В;
- вулиця Степова (Сухачівка), 1-33, 2-34, 70-80;
- вулиця Нова, 1, 3, 7, 21, 31-35, 2-66;
- вулиця Шмідта, 70-74, 31А, 33, 35, 37;
- вулиця Ватутіна, 1-11, 16, 18, 20, 22;
- провулок Червонокалиновий, 24-40, 47-75, 56-74, 91-111;
- провулок Вірменський, 1-15, 2-10, 16-22;
- вулиця Велика Діївська, 112Б, 126-134, 133-185;
- вулиця Лисенка, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;
- вулиця Квіткова, 1-25, 2-42;
- вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
- вулиця Ільюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;
- вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
- вулиця жигулівська, 38, 38А, 1-37, 2-36;
- вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;
- вулиця Писемського, 21/1;
- вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
- вулиця Щепкіна, 10, 10А, 10Б, 12, 17, 17а, 17Б;
- вулиця Шухевича, 22, 24;
- вулиця Новоорлівська, 2;
- проспект Сергія Нігояна, 7, 7б;
- вулиця Алтайська, 6.
ЦЕК
- вулиця Краснопільська, 1, 1А, 1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 5, 7, 7А, 11А;
- вулиця Гладкова, 36;
- вулиця Інженерна, 7в, 7б, 7, 203.
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
- вулиця Гуртова, 7-313, 56-78;
- провулок Гуртовий, 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;
- вулиця Передова, 571а, б, в, 461-471, 618, 548-550-668, 475-561;
- вулиця Гайдмацька, 88-112, 91-213, 30/2-86, 35-89;
- провулок Гайдамацький, 1-15, 2-26;
- вулиця Порохова, 1-35, 2-28, 61А;
- тупик впертий, 76, 76А, 76Б, 76В, 76Г, 80-104, 1-29, 2-74;
- вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30, 39.
Нагадавши, названо адреси, які 4 березня будуть без води.
Як повідомляла Politeka, які райони Дніпра до цього були відключені від електроенергії.
Також Politeka писала, в Одесі мешканці багатоповерхівки два тижні без води.