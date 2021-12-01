У Дніпрі невідомий намагався вкрасти вазу з квітами з одного з місцевих магазинів.
Про це з посиланням на власні джерела
Інцидент, що стався 1 грудня у магазині на квітковому ринку на вулиці Калиновій, потрапив на відео камери спостереження Ситуаційного центру Дніпра.
З відео видно, що невідомий чоловік спочатку довго стояв біля квіткових рядів, потім вирішив зайти в один з квіткових магазинів та вже через декілька секунд стрімголов вибіг звідси.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Жертв знову багато: після перепочинку коронавірус завдав нового удару по Одещині
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Боксер влаштував ДТП в центрі Києва, тікаючи від поліції: розбиті чотири авто, кадри
Нікітюк, притулившись до Чмерковського, довідалася за кого він голосував у фіналі: "Це було круто"
Як розповів продавець квіткового магазину, спочатку молодий чоловік намагався вкрасти вазу з квітами. А після того, як йому це не вдалося, розізлився та влаштував погром у приміщенні перевернувши кілька ваз з товаром. Потім вибіг з магазину та зник у прилеглих дворах. Навіщо цьому чоловіку знадобилася ваза з квітами наразі невідомо.
На місце події була викликана поліція. Тож правоохоронці зараз встановлюють особу горе-романтика та розшукують його.
Нагадаємо, злодії вкрали благодійну допомогу в Кривому Розі: "гроші встигли поділити"
Як повідомляла Politeka, хулігани влаштували погром у міськраді: фото наслідків свавілля
Також Politeka писала, що побили жінку через відмову вакцинуватися: деталі моторошного випадку на Дніпропетровщині