У Дніпрі невідомий намагався вкрасти вазу з квітами з одного з місцевих магазинів.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Дніпро Оперативний".

Інцидент, що стався 1 грудня у магазині на квітковому ринку на вулиці Калиновій, потрапив на відео камери спостереження Ситуаційного центру Дніпра.

З відео видно, що невідомий чоловік спочатку довго стояв біля квіткових рядів, потім вирішив зайти в один з квіткових магазинів та вже через декілька секунд стрімголов вибіг звідси.

Як розповів продавець квіткового магазину, спочатку молодий чоловік намагався вкрасти вазу з квітами. А після того, як йому це не вдалося, розізлився та влаштував погром у приміщенні перевернувши кілька ваз з товаром. Потім вибіг з магазину та зник у прилеглих дворах. Навіщо цьому чоловіку знадобилася ваза з квітами наразі невідомо.

На місце події була викликана поліція. Тож правоохоронці зараз встановлюють особу горе-романтика та розшукують його.

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