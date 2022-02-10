У центрі Кривого Рогу, прямо під будівлею міської ради, зафіксовано спрацювання вибухового пристрою
Про те, як хтось доставив вибухівку до міськради, а також Чому це сталося, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує місцеве видання "
Зокрема, за попередньою версією правоохоронців, невідомий пакет, з передбачуваним вибуховим пристроєм був доставлений кур'єром "Нової Пошти", через що весь персонал міськради Кривого Рогу екстрено евакуювали, а трохи пізніше прогримів і сам вибух.
Тим часом Telegram-канал "
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Втім, як з'ясувалося, вибух був повністю контрольованим, і його спровокували дії вибухотехніків, про що, своєю чергою, повідомляє вже Telegram-канал "
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що 12-річний хлопчик, який катався на лижах в Карпатах, серйозно травмував хребет.
Також раніше ми інформували про те, що у столиці України водій у стані алкогольного сп'яніння скоїв потрійну ДТП і зник з місця подій.
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