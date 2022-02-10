У центрі Кривого Рогу, прямо під будівлею міської ради, зафіксовано спрацювання вибухового пристрою

Про те, як хтось доставив вибухівку до міськради, а також Чому це сталося, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує місцеве видання " Перший міський телеканал ".

Зокрема, за попередньою версією правоохоронців, невідомий пакет, з передбачуваним вибуховим пристроєм був доставлений кур'єром "Нової Пошти", через що весь персонал міськради Кривого Рогу екстрено евакуювали, а трохи пізніше прогримів і сам вибух.

Тим часом Telegram-канал " Klymenko Time ", посилаючись на Криворізьке видання "свої", пише, що тривогу підняв співробітник муніципальної гвардії, а посилку надіслали з сусідньої Білорусі.

Втім, як з'ясувалося, вибух був повністю контрольованим, і його спровокували дії вибухотехніків, про що, своєю чергою, повідомляє вже Telegram-канал " Політика Країни ". Таким чином, в результаті ймовірного терористичного акту ніхто не постраждав. Цілком можливо, що це просто були навчання.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що 12-річний хлопчик, який катався на лижах в Карпатах, серйозно травмував хребет.

Також раніше ми інформували про те, що у столиці України водій у стані алкогольного сп'яніння скоїв потрійну ДТП і зник з місця подій.

А до цього наш портал повідомляли про те, що поліціянтів, які опублікували відео розстрілу військовослужбовців на "Південмаші", схоже, відправлять під суд.