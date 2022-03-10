Окупанти випустили по околицях Кривого Рогу кілька ракет

Те, що "російська орда" продовжує обстрілювати мирні міста України, і сьогодні, 10-го березня, дві ракети влучили по аеропорту в селі Лозуватка, Криворізького району в Дніпропетровській області, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, написав глава військової адміністрації Кривого Рогу, Олександр Вілкул .

В першу чергу, Олександр Вілкул в черговий раз нагадав про сигнал "повітряної тривоги", особливо тим, хто ставиться до подібних попереджень занадто несерйозно: в цей четвер і двох ракет, "прилетіли" до Лозуватки, вистачило, щоб утворилося дві воронки, кожна - близько 5 метрів. На щастя, люди не постраждали.

Проте краще не забувати, що сигнал "Повітряна тривога" завжди подається завчасно, і у громадян є від 5 до 10 хвилин(залежить від того, звідки випущені ракети) для проходження найближчим укриття.

Невелике фото, з результатами обстрілу російськими окупантами, доступно трохи нижче - на знімку видно густий стовп диму.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що з Ізюма Харківської області евакуювали близько 2 тисяч осіб.

Також раніше ми інформували про те, що чоловік втратив всю сім'ю після бомбардування під Києвом, але врятував кота.

А до цього наш портал повідомляли про те, що росіяни використовують для бомбардування житлових будинків найпотужніші авіабомби.