Вранці цієї п'ятниці, 11-го березня, російські окупанти бомбили мирний Дніпро

Про те, що сьогодні, близько 6 години ранку, по Новокодацькому району міста Дніпро завдали три удари з повітря, у своєму Telegram-каналі інформує ДСНС України.

Як стало відомо, ворожі бомби впали поруч з дитячим садком і зачепили багатоквартирні житлові будинки. Також зафіксовано потрапляння в будівлі 2-поверхової взуттєвої фабрики, через що почалася пожежа.

Згідно з попередньою інформацією, 1 людина загинула. Фахівцями-рятувальниками, для ліквідацій наслідків бомбардування, залучалися 20 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки.

Бомбардування, Дніпро

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Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбардування, Дніпро

Бомбежка, Днепр

Бомбардування, Дніпро

Станом на 07 годині 45 хвилин ранку, триває горіння взуттєвої фабрики - полум'ям охоплена площа у 200 квадратних метрів. Вибухова хвиля пошкодила вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти скинули авіабомбу на Харківський фізико-технічний інститут.

Також раніше ми інформували про те, що Арестович пояснив, навіщо окупанти хочуть знищити Маріуполь.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в армію РФ вже готові брати всіх підряд.