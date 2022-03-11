Вранці цієї п'ятниці, 11-го березня, російські окупанти бомбили мирний Дніпро

Про те, що сьогодні, близько 6 години ранку, по Новокодацькому району міста Дніпро завдали три удари з повітря, у своєму Telegram-каналі інформує ДСНС України .

Як стало відомо, ворожі бомби впали поруч з дитячим садком і зачепили багатоквартирні житлові будинки. Також зафіксовано потрапляння в будівлі 2-поверхової взуттєвої фабрики, через що почалася пожежа.

Згідно з попередньою інформацією, 1 людина загинула. Фахівцями-рятувальниками, для ліквідацій наслідків бомбардування, залучалися 20 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки.

Станом на 07 годині 45 хвилин ранку, триває горіння взуттєвої фабрики - полум'ям охоплена площа у 200 квадратних метрів. Вибухова хвиля пошкодила вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти скинули авіабомбу на Харківський фізико-технічний інститут.

Також раніше ми інформували про те, що Арестович пояснив, навіщо окупанти хочуть знищити Маріуполь.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в армію РФ вже готові брати всіх підряд.