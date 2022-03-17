Оперативне об'єднання ЗСУ повітряне командування "Схід" повідомило про знищення двох російських літаків у Дніпропетровській області.
Про це повідомляється на Facebook-сторінка ВК"Схід".
"Починаємо Ранок з хороших новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних сил знищено два ворожі літаки", - повідомляється на сторінці в Facebook.
Інші подробиці події поки не наводяться. Дякуємо, хлопці! Дякуємо Вам наші Герої, Ви найкращі, Бережи Вас Боже!
Нагадаємо, ЗСУ розправилися з вертольотом-гордістю російських загарбників.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Ті, хто знімає і викладає, заслужили нагороди рф": Арестович терміново звернувся до українців
"Ворог здихає": під Одесою підбито корабель окупантів, кадри морського бою
Данилко опублікував кадри з місця нової трагедії в Києві: "Боже, як це можливо..."
ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються: "Просимо поставитися з розумінням"
Як повідомляла Politeka, Генштаб повідомив про зміни на фронті.
Також Politeka писала, що "Привид Києва" попередив російських солдатів, які сунулися в Україну.