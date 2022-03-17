Інші подробиці події поки не наводяться.

Оперативне об'єднання ЗСУ повітряне командування "Схід" повідомило про знищення двох російських літаків у Дніпропетровській області.

Про це повідомляється на Facebook-сторінка ВК"Схід".

"Починаємо Ранок з хороших новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних сил знищено два ворожі літаки", - повідомляється на сторінці в Facebook.

Інші подробиці події поки не наводяться. Дякуємо, хлопці! Дякуємо Вам наші Герої, Ви найкращі, Бережи Вас Боже!

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