Як пише Politeka.net, українці вже 22-ту добу захищають свою землю від наступаючих російських окупаційних військ. Сьогодні, 17 березня, була чергова тривала повітряна тривога в Дніпропетровській області. Після її скасування на офіційній сторінці "Повітряного командування "Схід" було повідомлено про роботу ППО.
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Тримаємо лад! Слава Україні", - було написано в публікації.
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України поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Спасибі хлопці! Шандарахнуло гарненько!!!! Ви наші Ангели-Охоронці!!! Бережіть себе!!! Нехай вас Бог береже!", "Спасибі наші рідні! Героям Слава", "Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ".