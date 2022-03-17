Сьогодні, 17 березня, вдень була оголошена повітряна тривога в Дніпропетровській області, після чого стало відомо, яку загрозу вдалося запобігти.

Як пише Politeka.net, українці вже 22-ту добу захищають свою землю від наступаючих російських окупаційних військ. Сьогодні, 17 березня, була чергова тривала повітряна тривога в Дніпропетровській області. Після її скасування на офіційній сторінці "Повітряного командування "Схід" було повідомлено про роботу ППО.

"Дніпропетровщина: ракетна загроза пройшла! Силами протиповітряної оборони збиті обидві ракети

Харківський напрямок: знищено ворожий безпілотник

Тримаємо лад! Слава Україні", - було написано в публікації.

України поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Спасибі хлопці! Шандарахнуло гарненько!!!! Ви наші Ангели-Охоронці!!! Бережіть себе!!! Нехай вас Бог береже!", "Спасибі наші рідні! Героям Слава", "Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ".