Правоохоронці показали уламки кількох крилатих ракет, напередодні збитих над Дніпром

Про те, що розпочато розслідування, щодо масованого ракетного обстрілу, під час якого, у четвер, 17-го березня, над обласним центром збили 2 крилаті ракети, на своїй офіційній сторінці, інформує Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зокрема, вчора, близько 1 години дня, "російська орда" здійснила ракетний удар по цивільних об'єктах нашої країни. На щастя, військова протиповітряна оборона України вдало перехопила, і, природно, збила ці ворожі крилаті ракети, які не змогли пролетіти над Дніпром.

На цей момент прокуратура ініціювала початок процесуального керівництва у кримінальному провадженні, що стосується факту порушення законодавчих норм і "звичаїв війни", відповідно до частини 1 статті 438 "Кримінального кодексу України".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що винищувач-бомбардувальник РФ збитий під Києвом.

Також раніше ми інформували про те, що ракета окупантів знищена над Одесою.

А до цього наш портал повідомляли про те, що "Російська орда" направила ракети в житлові будинки міста Краматорська.