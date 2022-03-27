Окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами.

На місці НП правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби виявили та вилучили фрагменти ракети.

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Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Зазначається, що вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

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