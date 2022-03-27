Було обстріляно один з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області.

Окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами.

На місці НП правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби виявили та вилучили фрагменти ракети.

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Зазначається, що вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

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