Житель Кривого Рогу активно просував антиукраїнські наративи в соцмережах.
Як повідомляє СБУ, відомо, що чоловік колишній військовослужбовець.
В Інтернеті він активно висвітлював свою протиукраїнську позицію, робив сепаратистські заклики і висловлював підтримку російському миру.
Своїми публікаціями він всіляко намагався дестабілізувати ситуацію в регіоні. Він закликав до зміни державних кордонів України і хвалив владу РФ.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
В українців активно забирають авто на потреби ЗСУ: хто може втратити транспорт
"Тримаюся, поки за мене б'ються": з'явилися важкі фото Маріуполя з повітря, скільки людей залишається в місті
Інтенсивність боїв і мотивація ЗСУ: у Зеленського розкрили, скільки окупантів ліквідують щодня
Потужний вибух прогримів у Києві: з'явилися подробиці з місця і фото
У рамках кримінального провадження розпочато розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюються можливі спільники підозрюваного.
Нагадаємо, українці вийшли на мітинг проти окупантів у Каховці, кількість людей вражає: "Не бояться"
Як повідомляла Politeka, учасників терроборони прирівняли до військовослужбовців: можуть достроково піти на пенсію за віком
Також Politeka писала, що Генштаб повідомив про успіх ЗСУ на Чернігівщині: знищення колони окупантів і новенькі трофеї.