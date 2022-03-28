Житель Кривого Рогу активно просував антиукраїнські наративи в соцмережах.

Як повідомляє СБУ, відомо, що чоловік колишній військовослужбовець.

В Інтернеті він активно висвітлював свою протиукраїнську позицію, робив сепаратистські заклики і висловлював підтримку російському миру.

Своїми публікаціями він всіляко намагався дестабілізувати ситуацію в регіоні. Він закликав до зміни державних кордонів України і хвалив владу РФ.

У рамках кримінального провадження розпочато розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюються можливі спільники підозрюваного.

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