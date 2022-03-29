Про це, як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Відбулася ракетна атака об'єкта біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації про загрозу місту зараз немає. Залишайтеся в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги", – повідомив Євтушенко.

Він також закликав людей утриматися від коментарів та фото.

Мер Нікополя Олександр Саюк у свою чергу повідомив, що на території міста спокійно, по дорогам біля Нікополя і Нікопольского района російських військ немає.

Нагадаємо, ввечері, 28 березня окупанти вдарили по нафтобазі у Рівненській області.

"28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального.

Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння. Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС України.

Нагадаємо, за добу окупанти втратили аж 8 літаків.

Також Politeka.net писала, що в мережі з'явилось відео, як танк окупантів розстрілюють на вулиці Маріуполя.

Крім того Politeka.net повідомляла, що мер Балаклії на Харківщині тепер співпрацює з окупантами, яке покарання йому загрожує.