Російські загарбники завдали нового удару по одному з населених пунктів у Криворізькому районі.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

За даними прокуратури, загарбники здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню Торнадо-С. Чотири ракети були з касетними снарядами.

Під час огляду постраждалої території співробітники прокуратури знайшли осколки ворожих ракет. Інформація про постраждалих і руйнування інфраструктури уточнюється. Відзначається, що будь-які військові об'єкти на території відсутні.

Додамо, особливістю нових російських зарядів для» Торнадо-С " є те, що заряд може вибухати протягом 40 годин після падіння.

При виявленні подібних зарядів ні в якому разі до них не можна підходити підходити, а відразу повідомляти за телефонами 101 і 102.

Нагадаємо, Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту біля Нікополя Дніпропетровської області.

Про це, як пише Politeka.net на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Нікопольської районної Військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Сталася ракетна атака об'єкта біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації про загрозу місту зараз немає. Залишайтеся в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги", - повідомив Євтушенко.

Також повідомлялося, що фанат "русского мира" допомагав окупантам у Кривому Розі.

Крім того Politeka.net писала, що на Дніпропетровщині оплакують Героя, який віддав життя за Україну