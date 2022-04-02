У Дніпрі частина кінотеатрів вже відкрили свої двері для городян і переселенців.
Про це повідомляє Відкритий. Кінозал в ТРЦ "Дафі" вже відновив роботу.
Тут в прокаті поки "довоєнні" фільми: "Носоріг", "Людина-павук", "Великий червоний пес Кліффорд" та інші стрічки. Для дітей показують також мультфільми Українського Виробництва.
Плата за вхід-символічна. Кінотеатри в ТРЦ "Апполо», «Мост-Сіті», «Караван» і "Neo Plaza" ще глядачів не приймають, але вже в найближчі дні обіцяють також почати прокат кінофільмів.
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