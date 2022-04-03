Окупанти вночі 2 квітня обстріляли околицю Кривого Рогу з реактивних систем залпового вогню "Смерч" забороненими касетними снарядами.

Про це в Telegram повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він уточнив, що противник завдав удару по цивільних об'єктах.

"Окупанти вперше обстріляли цивільні об'єкти в периметрі Кривого Рогу - в Інгулецькому районі. Орки стріляли зі "смерчів" забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Жертв не було", – підкреслив Вілкул.

Він нагадав, що касетні заряди можуть вибухати протягом 40 годин. Глава військової адміністрації міста закликав не чіпати сріблясті циліндри розміром 5 на2-2,5 см, які місцеві жителі можуть побачити, і повідомляти про знахідки правоохоронцям або рятувальникам.

Вілкул додав, що ситуація в регіоні під контролем ЗСУ та військової адміністрації, а фронт проходить всередині Херсонської області.

Нагадаємо, по околицях Кривого Рогу завдали удару з РСЗВ.

Як повідомляла Politeka, голова Дніпропетровської облради розповів про ситуацію в регіоні.

Відзначимо, що інформаторів окупантів ловлять по Дніпропетровщині: один з них виявився поліцейським з Криму.