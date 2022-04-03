Після кількох чудових теплих днів в Україну, і в Дніпро в тому числі, йдуть опади, похолодання і штормовий вітер. Рівень небезпеки-жовтий.
Про це повідомляє Наталка Діденко.
"3 квітня холодна повітряна маса охопить
більшу частину України " - пише народний синоптик. У Дніпрі повітря вдень прогріється до + 12, але вже ввечері почне стає прохолодніше.
Температура впаде до + 5. Небо буде затягнуте хмарами і періодично не радувати нас дощем.
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У другій половині дня він посилиться і триватиме до ночі. При цьому можливий шквальний вітер до 20 м / с.
По Дніпропетровській області оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Але триватиме похолодання недовго, обіцяє Наталка Діденко. Вже з вівторка тепло почне повертатися в Україну. А поки одягайтеся тепліше і не забувайте про парасольку.
Нагадаємо, по околицях Кривого Рогу завдали удару з РСЗВ.
Як повідомляла Politeka, голова Дніпропетровської облради розповів про ситуацію в регіоні.
Відзначимо, що інформаторів окупантів ловлять по Дніпропетровщині: один з них виявився поліцейським з Криму.