Після кількох чудових теплих днів в Україну, і в Дніпро в тому числі, йдуть опади, похолодання і штормовий вітер. Рівень небезпеки-жовтий.

Про це повідомляє Наталка Діденко.

"3 квітня холодна повітряна маса охопить

більшу частину України " - пише народний синоптик. У Дніпрі повітря вдень прогріється до + 12, але вже ввечері почне стає прохолодніше.

Температура впаде до + 5. Небо буде затягнуте хмарами і періодично не радувати нас дощем.

У другій половині дня він посилиться і триватиме до ночі. При цьому можливий шквальний вітер до 20 м / с.

По Дніпропетровській області оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Але триватиме похолодання недовго, обіцяє Наталка Діденко. Вже з вівторка тепло почне повертатися в Україну. А поки одягайтеся тепліше і не забувайте про парасольку.

Нагадаємо, по околицях Кривого Рогу завдали удару з РСЗВ.

Як повідомляла Politeka, голова Дніпропетровської облради розповів про ситуацію в регіоні.

Відзначимо, що інформаторів окупантів ловлять по Дніпропетровщині: один з них виявився поліцейським з Криму.