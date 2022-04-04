Победа будет за нами!

Бойцы Днепровского отдельного батальона территориальной обороны и Силы специальных операций расправились с оккупантами и захватили их технику.

Об этом 4 апреля сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрміяInform и публикует соответствующие кадры.

"Здесь бойцы Днепровской ТрО вместе с ССО пополнили трофейный фонд Украины, ну и, конечно, отправила n-в количество орков в ад. Победа будет за нами!» - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 4 апреля, потери российских оккупантов составили: личного состава — 18300 человек, танков — 647 ед, боевых бронированных машин — 1844 ед, артиллерийских систем — 330 ед, РСЗО — 107 ед, средства ПВО — 54 ед, самолет — 147 ед, вертолетов — 134 ед, автомобильной техники — 1273 ед, корабли /катера — 7 ед, цистерн с ГСМ — 76, БПЛА оперативно-тактического уровня — 92, специальная техника — 25, пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

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