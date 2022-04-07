Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив свій заклик про евакуацію.

Він відзначив, що Дніпро може не впоратися з кількістю людей, яка прибуває до міста зі Сходу України.

Він пояснив, що ще з початку війни закликав жінок, дітей і пенсіонерів виїхати в більш безпечні місця. Також мер зазначив, що Дніпро приймає всіх евакуйованих з Луганської, Донецької та Харківської областей. У зв'язку з цим місто може не впоратися з навантаженням.

"Ми, як транзитний гуманітарний хаб, готові допомагати всім, хто приїхав до нас з Харківської області, Донбасу і приазов'я, але я чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися. Безумовно, найзручніше знаходиться в мільйонному обласному центрі, але є ще область, інші регіони України, де також готові надавати допомогу. Паніку відставити", - зазначив Філатов.

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