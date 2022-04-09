7 квітня у Дніпрі зник безвісти 61-річний Ляшко Юрій Григорович.

Чоловік мав їхати цього дня потягом до Львова, передає "Дніпро Оперативний".

Відомо, що близько 15: 00 чоловік зробив покупки в магазині в п'яти кілометрах від вокзалу. Продавці знайшли дорожню сумку дніпрянина з мобільним телефоном і квитком на поїзд.

Після перенесеної коронавірусної хвороби у зниклого почалися розлади психічного здоров'я. У нього немає короткочасної пам'яті. За словами рідних, може бути відсутнім інтерес до життя в очах, може замкнутися в собі і зовсім не спілкуватися.

Прикмети зниклого:

зріст близько 170 см;

Худорлява статура;

сиве волосся;

зелено-карі очі.

Того дня був одягнений у сорочку на флісі темно-синього кольору в червону клітку і джинси. Без верхнього одягу, його куртку також знайшли в дорожній сумці. Має при собі документи.

Відзначається, що зараз чоловік не зовсім схожий на себе на фото. Хворіючи він дуже схуд.

Якщо ви бачили Юрія або знаєте, де він може перебувати, повідомте його синові за номером (066) 057-39-29 або (096) 857-31-67 (вайбер, телеграм).

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