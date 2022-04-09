У лікарнях Дніпропетровської області перебуває 71 людина з Краматорська, в тому числі 15 дітей.

Про це повідомляють у прес–службі Дніпропетровської обласної Військової адміністрації, передаєСуспільне.

Лікар однієї з лікарень, де знаходяться поранені, розповіла, що люди продовжують надходити.

«В основному люди з мінно-вибуховими, черепно-мозковими травмами. Це чоловіки, жінки, діти. Є дитина, якій кілька місяців. У людей переважно травми нижніх кінцівок, грудної клітини, голови", - розповіла лікар.

За словами медика, лікарня забезпечена необхідними медикаментами, з одягом для поранених допомагають волонтери.

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