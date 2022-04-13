Жители Днепропетровской области жалуются на плохую погоду, но на самом деле она играет свою роль в борьбе с оккупантами

Так, председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук советует своим землякам посмотреть на погодные условия с другой стороны.

"Если вас действительно беспокоят такие мелочи, посмотрите на это с другой стороны. Из-за обильных дождей оккупанты сейчас сидят по колено в болоте, деморализованные, истощенные. Их техника не может нормально передвигаться, самолеты в воздух не поднимаются. А это дает нашим защитникам возможность еще лучше подготовиться к возможной эскалации конфликта и второму этапу войны, начало которого, по данным из разных источников, ожидается в ближайшее время", - пояснил Лукашук.

Также председатель Днепропетровского облсовета сообщил, что в Синельниковском районе продолжается разминирование полей - спасатели уже обезвредили около сотни кассетных мин.

«ВСУ не дают оркам закрепиться на Херсонском направлении и отгоняют оккупантов вглубь Херсонщины. То есть как можно дальше от нас. На других направлениях – Донецком, Харьковском, Запорожском – ситуация под полным контролем Вооруженных сил Украины», - сообщил Лукашук.

Добавим, что тем временем в Генштабе ЗСУ констатировали, что противник существенно уменьшил использование авиации в связи с погодными условиями.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на Днепропетровщине – линию фронта отодвинули.

Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.

Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.