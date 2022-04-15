Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан.

За його словами, на Дніпропетровщині продовжують будівництво захисних укріплень - в області вже завершили будівництво четвертої ланки захисту.

Корбан запевнив, що жодна область України не має подібного зміцнення.

Додамо, що в наступному етапі війни ключову роль також матимуть Дніпровські ППО. Так, в інтерв'ю ВВС український офіцер ППО відверто розповів про стан речей у повітряній обороні, проаналізував можливості України та противника.

"Він знає, що найближчі тижні не дадуть перепочинку. Росія, можливо, отримала закривавлений ніс у своїх невдалих спробах захопити Київ, але тепер, коли східний регіон Донбасу знаходиться в полі зору Москви, чоловіки і жінки Дніпровської зенітно-ракетної бригади будуть грати ключову роль в наступному етапі війни», - зазначають журналісти.

Нагадаємо, у Кривому Розі під вікнами знайшли тіло жінки.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали зрадника, який катував прихильників ЗСУ.

Крім того Politeka.net писала, що в Дніпропетровській області попрощалися із захисником України.