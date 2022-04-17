ЗСУ знищили ворожу техніку та живу силу на околицях Криворізького району.

Про це повідомляє проект "Cвої".

За інформацією джерела, артилерія відпрацювала по російській армії, яка ховалася в окопах неподалік від кордонів з Криворізьким районом. Також були знищені машини постачання, екскаватор і дві БМП.

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