ЗСУ знищили ворожу техніку та живу силу на околицях Криворізького району.
Про це повідомляє проект "Cвої".
За інформацією джерела, артилерія відпрацювала по російській армії, яка ховалася в окопах неподалік від кордонів з Криворізьким районом. Також були знищені машини постачання, екскаватор і дві БМП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про обстріл околиць села в Криворізькому районі і блокпоста, який межує з Херсонською областю.
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