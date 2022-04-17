У Кривому Розі патрульні поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності. Про це повідомила патрульна поліція Кривого Рогу на своїй сторінці у Facebook.

Під час патрулювання у Довгинцівському районі інспектори зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки мобільного телефону у 31-річного чоловіка правоохоронці виявили групи із пропагандою країни-агресора. Особу доставили до Криворізького районного управління поліції № 1.

Також на лінію 102 надійшло повідомлення від жителів, що на вулиці Ватутіна чоловік ходить та фотографує вулицю, меморіал і житлові будинки. Прибувши на місце патрульні виявили схожого за прикметами громадянина.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка, мешканця Лисичанська, інспектори виявили мобільний телефон, у якому були дописи про те, що він підтримує діяльність країни-агресора та знищення ЗСУ, а також фото інфраструктури Кривого Рогу. Деталі та обставини встановлюють слідчі.

Нагадаємо, трагедія на трасі На Дніпропетровщині, багато загиблих: кадри з місця.

Також фанат "русського миру" засвітив символіку в Дніпрі, фото: "намагався швидко піти".

Як повідомлялося, війська рф вступили в нерівний бій з покинутим курником під Дніпром, фото: "Нищівний успіх".