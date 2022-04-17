У Кривому Розі патрульні поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності.
Про це повідомила патрульна поліція Кривого Рогу на своїй сторінці у Facebook.
Під час патрулювання у Довгинцівському районі інспектори зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки мобільного телефону у 31-річного чоловіка правоохоронці виявили групи із пропагандою країни-агресора. Особу доставили до Криворізького районного управління поліції № 1.
Також на лінію 102 надійшло повідомлення від жителів, що на вулиці Ватутіна чоловік ходить та фотографує вулицю, меморіал і житлові будинки. Прибувши на місце патрульні виявили схожого за прикметами громадянина.
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Під час поверхневої перевірки у чоловіка, мешканця Лисичанська, інспектори виявили мобільний телефон, у якому були дописи про те, що він підтримує діяльність країни-агресора та знищення ЗСУ, а також фото інфраструктури Кривого Рогу. Деталі та обставини встановлюють слідчі.
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