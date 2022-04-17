Увечері 15 квітня в Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП, під час якої загинули дві жінки.

Як передає Репортер, крім того, постраждали інші учасники аварії, що знаходилися в автомобілях.

Так, згідно з попередньою версією, водій автомобіля " БМВ " скоїв зіткнення з іншою іномаркою, водій якої повертав на набережну.

Двох людей з "БМВ" госпіталізували. Під час зіткнення загинули дві жінки, що знаходилися в іншому автомобілі, а чоловік з травмами був госпіталізований в лікарню ім. Мечникова. Причини та деталі події з'ясовуються.

Нагадаємо, трагедія на трасі На Дніпропетровщині, багато загиблих: кадри з місця.

Також фанат "русського миру" засвітив символіку в Дніпрі, фото: "намагався швидко піти".

Як повідомлялося, війська рф вступили в нерівний бій з покинутим курником під Дніпром, фото: "Нищівний успіх".