Увечері 15 квітня в Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП, під час якої загинули дві жінки.
Як передає Репортер, крім того, постраждали інші учасники аварії, що знаходилися в автомобілях.
Так, згідно з попередньою версією, водій автомобіля " БМВ " скоїв зіткнення з іншою іномаркою, водій якої повертав на набережну.
Двох людей з "БМВ" госпіталізували. Під час зіткнення загинули дві жінки, що знаходилися в іншому автомобілі, а чоловік з травмами був госпіталізований в лікарню ім. Мечникова. Причини та деталі події з'ясовуються.
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