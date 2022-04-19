Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова міської Військової адміністрації Олександр Вілкул.
Так, під удар потрапили Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін.
"Є руйнування приватних будинків і багатоквартирного сектора. Жертв немає", - повідомив Вілкул.
У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що вночі окупанти знову обстріляли з Градів Зеленодольську громаду.
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"Є руйнування будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально, йдемо на роботу і продовжуємо працювати на перемогу", - закликав Резніченко.
Тим часом з'явилася інформація, що припинення вогню в найближчі тижні очікувати не варто.
Так вважає заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффінс. За його словами, російські окупанти не збираються зупиняти наступ на Україну, а припинення вогню не знаходиться навіть на "горизонті" двох тижнів.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що російські війська почали битву за Донбас.
Крім того Politeka.net писала, що Путін не зупиниться на Україні - названі вісім країн, на які націлився Кремль.
Також Politeka.net повідомляла, що стало відомо про ліквідацію ще одного російського командира.