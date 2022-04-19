Вночі орки масово обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова міської Військової адміністрації Олександр Вілкул.

Так, під удар потрапили Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін.

"Є руйнування приватних будинків і багатоквартирного сектора. Жертв немає", - повідомив Вілкул.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що вночі окупанти знову обстріляли з Градів Зеленодольську громаду.

"Є руйнування будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально, йдемо на роботу і продовжуємо працювати на перемогу", - закликав Резніченко.

Тим часом з'явилася інформація, що припинення вогню в найближчі тижні очікувати не варто.

Так вважає заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффінс. За його словами, російські окупанти не збираються зупиняти наступ на Україну, а припинення вогню не знаходиться навіть на "горизонті" двох тижнів.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що російські війська почали битву за Донбас.

Крім того Politeka.net писала, що Путін не зупиниться на Україні - названі вісім країн, на які націлився Кремль.

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