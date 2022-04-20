Жительница Харькова по имени Валерия вынуждена была бежать в Днепр от войны, которую развязала россия.
Девушка ждет возвращения домой. И все бы ничего, но она очень надеется, что город поскорее захватят "ополченцы" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Об этом Валерия заявила в прямом эфире на странице в Instаgram (instagram.com/valeriya__69).
"Я тоже надеюсь, что нас захватят и я соберусь и поеду домой, потому что я очень хочу домой", - говорит Валерия.
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Прямой эфир она ведет с каким-то молодым человеком. Он тоже собрался ехать, видимо, в Харьков после захвата города оккупантами.
"Когда россия будет, то и приеду", - говорит он.
Чем занимается собеседник Валерии - неизвестно. На вопрос о том, кем он работает, мужчина ответил, что спрашивать о таком - "не в компетенции" Валерии. Сама же девушка безработная.
Она спрашивает, сможет ли вернуться в Харьков, если туда зайдет "ополчение". Говорит, что у нее там есть прописка.
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