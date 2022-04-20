У Кривому Розі та районі не буде нічних богослужінь.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У ніч з 23 на 24 квітня комендантська година не скасовується. Діяти він буде з 22: 00 до 05: 00 як і належить. Відноситься це до Кривого Рогу, Криворізького району та звільнених селищ Херсонської області. За словами Вілкула, це пов'язано зі складною військовою обстановкою на цих територіях.

Александр Вилкул


Освітлення в місті буде відключено. У храмах богослужіння проводити вночі не будуть. Почнуть його о 5: 30 ранку. За словами Вілкула, це відповідає всім канонам, представники всіх конфесій схвалили таке рішення.

Також у храмах буде посилена охорона, територію патрулюватимуть загони Нацполіції та Нацгвардії. Вхід в храм зі зброєю заборонений.

Комунальний транспорт 24 квітня працюватиме з 5 ранку.



Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині скасували комендантську годину в ніч з 23 квітня на 24 квітня у зв'язку зі святкуванням Великодня.

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