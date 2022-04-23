22 квітня російські окупанти знову обстріляли населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Олександр Вілкул під час брифінгу. При цьому він запевнив, що жертв серед місцевого населення немає.

Цього разу від масованої атаки противника постраждали села Велика Костромка і Мала Шестерня.

Вілкул підкреслив, що вся територія регіону, прилегла до Херсонської області, піддається регулярним обстрілам окупантів. Людям надають допомогу в евакуації, а також не забувають про постраждалих сусідів.

"Ми продовжимо надавати допомогу жителям прикордонних з нашою областю сіл Херсонщини. У звільнених - у відновленні мирного життя, з гуманітарним забезпеченням. А тим, хто опинився в окупації-будемо пробувати допомогти виїхати. Ми одна країна і повинні допомагати один одному", - уклав глава ОВА.