Мер Дніпра Борис Філатов розповів про свій найбільший страх, який у нього є.

Як пише Politeka.net, українці вже 63-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Хоч до Дніпра і не дійшли орки, це їм не заважає обстрілювати ракетами місто. Мер Дніпра Борис Філатов дав інтерв'ю "НВ", в якому розповів, який у нього є страх.

Глава міста зазначив, що у нього є улюблений фільм - "достукатися до небес" і там є фраза "боятися безглуздо", тому він нічого не боїться, хоча в перші дні війни боязнь була.

"Чесно скажу, я боявся потрапити в полон. Адже для наших «російських друзів» я як червона ганчірка для бика. Проти мене порушили дві кримінальні справи-Білоруський Слідчий комітет і російський. Але це була легка душевна слабкість", - зазначив Філатов.

Також Борис Альбертович розповів про мрію. Він зазначив, що бажає, щоб все закінчилося швидше, як і всі українці.

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