Прес-офіцер ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка отримала важке поранення під час ворожого обстрілу аеропорту Дніпра.

На щастя, медикам вдалося врятувати життя Євгенії. Дівчині провели безліч операцій, зараз вона знаходиться в лікарні. Довгий час не було відомо про її стан.

А 2 травня Женя сама розповіла в соцмережах про те, як її рятували лікарі і про своє самопочуття.

"Дорогі і найкращі люди для мене, особливо ті, хто поруч зі мною в цей нелегкий для мене час. Так, ангели-лікарі витягли мене звідти при такому пораненні, при якому дорога тільки в одну сторону. Честь Вам, я цілую руку кожному лікарю. На дзвінки відповідати не можу, У мене два зонда в горлі. Щодо мого одужання-сьогодні була вже восьма операція. Відповідати на 100 смс "як ти?" або на 150 смс "коли додому?" фізично не маю можливості. Всіх дякую за допомогу і переживання", – написала Євгенія.

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