У Дніпрі триває демонтаж радянських пам'ятників і ліпнини.

Відповідне рішення було прийнято міською владою, а комунальники приступили до роботи. Демонтажні роботи велися в парку імені Лазаря Глоби, на вулиці Титова і на проспекті Героїв.

"Демонтували ліпнину за допомогою вишки і відбійного молотка. Серп і молот, Червона зірка - символи радянського тоталітарного режиму, тому велика частина городян потримає демонтаж. Роботи на Титова і Поля йдуть відучора, тут прибирають 8 ліпнин."- розповів головний інженер "Екології-Д" Морозюк Олег.

"Меморіальний знак у парку пов'язаний з подіями Другої світової війни, але пов'язаний лише побічно. Він не несе культурної цінності і не увічнює пам'ять тих, хто загинув, на ньому немає інформації про те, скільки саме людей загинуло. Він є маяком, який притягує "русский мир" до Дніпра. Навіть зараз є люди, які кажуть, що не потрібно демонтувати, а просто завісити подібні пам'ятники пластиком.

На питання "навіщо" вони відповідають - влада все ще може змінитися і все може змінитися. Ні, такі Символи потрібно прибирати, щоб повернення було неможливим, повномасштабна війна стала "точкою неповернення" - начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Ліштва.

У майбутньому пам'ятники зберігатимуться в музеї тоталітарного режиму просто неба.

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