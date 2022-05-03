Голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко підтвердив приліт російських ракет у регіоні. За його словами, атака була в Кам'янському районі. Поки що владі відомо про одну поранену людину.

Сильних руйнувань зазнала залізнична інфраструктура. Зараз поїзди там не їздять.

"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не ясно. Рух поїздів зупинено", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначимо, що цього вечора Україна зазнала масових атак росіян з неба. Окупанти знову цілилися в об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури. Також, вже підтверджені численні вибухи у Львові, пожежі зараз ліквідують. Вперше з початку війни "прилетіло" на Закарпаття, там пошкоджена залізниця в гірському районі.

Також підтвердили "приліт" ракети в Кіровоградській області. А на підльоті до Києва збили мінімум одну ракету. ЗСУ збили дві крилаті ракети окупантів над Вінницею. У Дніпрі та Києві працювала ППО.

Нагадаємо, У Львові прогриміли потужні вибухи: що відомо про наслідки прильоту російських ракет.

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