У Дніпрі невідомі вночі крадуть паливо з припаркованих машин.
Про це місцеві жителі повідомили в одному з міських телеграм-каналів.
"Почалися нічні мародерства. Сьогодні вночі на проспекті Богдана Хмельницького, 28а пробили бак і злили соляру" - зазначено в повідомленні.
Також повідомили про випадки зливу палива на житловому масиві Тополя-3.
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Зазначимо, що перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проблему дефіциту пального в Україні буде вирішено найближчими днями.
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Додамо, що Філатов відреагував на "появу" ворога в Зеленодольську: "Хочу вам повідомити..."
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