У Дніпрі невідомі вночі крадуть паливо з припаркованих машин.

Про це місцеві жителі повідомили в одному з міських телеграм-каналів.

"Почалися нічні мародерства. Сьогодні вночі на проспекті Богдана Хмельницького, 28а пробили бак і злили соляру" - зазначено в повідомленні.

Також повідомили про випадки зливу палива на житловому масиві Тополя-3.

Зазначимо, що перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проблему дефіциту пального в Україні буде вирішено найближчими днями.

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Додамо, що Філатов відреагував на "появу" ворога в Зеленодольську: "Хочу вам повідомити..."

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