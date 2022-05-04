Сто гектарів території Новопавлівської громади Синельниківського району Дніпропетровщини, на межі з Донецькою областю, закидані російськими боєприпасами.

Про це на брифінгу розповів Новопавлівський сільський голова Микола Гаврилов.

Частина території уже розмінована, розмінування іншої частини триває. Одна людина загинула, взявши до рук касетний боєприпас, розповів посадовець.

У квітні 2022 року на територію громади були "прильоти" ракет, сказав сільський голова. Зокрема, одна з них влучила в їдальню дитячого оздоровчого табору "Лілія". Поранених немає. Масштаби руйнувань ще оцінюють, ймовірно, пошкоджена споруда подальшому використанню не підлягає.

"У цілому ситуація контрольована. Ніхто не панікує", – додав він.

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