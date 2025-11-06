Графік відключення світла на 7 листопада у Дніпропетровській області вже оприлюднили, щоб місцеві мешканці могли підготуватися.

Графік відключення світла на 7 листопада у Дніпропетровській області охопить відразу кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", графік відключення світла на 7 листопада у Дніпропетровській області введутьчерез проведення планових робіт і виглядає він так:

У Дніпрі 07.11.2025 з 08:00 до 17:00 обмеження охоплять такі адреси: Інженерна 4, 6, Квартальна 25, 27, 29, 31, 37, Мирослава Скорика 1, 3, Богдана Хмельницького 125, 127.

Василя Сліпака 11, 13, 15, 20, 22, 24, Матроська 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Панельна 1, 1А, 2, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36А.

У Жовтих Водах 07.11.2025 з 08:00 до 17:00: Михайла Грушевського 72, 72А, 74, 76, 76А, 78, 80, Ярослава Мудрого 9, 11, 11А, 13, 15, 17, Героїв Чорнобиля 35, 35Б, 37А, Свободи 49В.

07.11.2025 з 08:00 до 18:00: Львівська 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, Підгірна 93, 95, 97, 101, 103, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134.

Степова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, Річковий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, Євгена Черняхівського 79, Миролюбівка Богдана Хмельницького 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А

У Вільногірську Дніпропетровської області з 08:30 до 15:00 також діятиме графік відключення світла 7 листопада: Зелена 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Криничанська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Хмельницького 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Юрія Устенка 25, 27, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

