3 травня стало відомо про смерть ще одного українського захисника.
Про загибель молодого бійця повідомили на сторінці Вільшанської громади Кіровоградської області.
2 травня перестало битися серце військового Василя Сарданова. Василь народився у Кіровоградській області, а до війни освоював професію електрогазозварника у Криворізькому центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі. 4 січня йому виповнилося 18 років.
Через тиждень після вторгнення російських військ в Україну, хлопця мобілізували до лав Збройних Сил України, де він проходив службу в одній із військових частин.
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29 квітня під час виконання бойового завдання захисник потрапив під мінометний обстріл і через декілька днів помер у госпіталі від важких поранень.
4 травня у рідному селі загиблого відбулося прощання з Героєм.
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