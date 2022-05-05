3 травня стало відомо про смерть ще одного українського захисника.

Про загибель молодого бійця повідомили на сторінці Вільшанської громади Кіровоградської області.

2 травня перестало битися серце військового Василя Сарданова. Василь народився у Кіровоградській області, а до війни освоював професію електрогазозварника у Криворізькому центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі. 4 січня йому виповнилося 18 років.

Через тиждень після вторгнення російських військ в Україну, хлопця мобілізували до лав Збройних Сил України, де він проходив службу в одній із військових частин.

29 квітня під час виконання бойового завдання захисник потрапив під мінометний обстріл і через декілька днів помер у госпіталі від важких поранень.

4 травня у рідному селі загиблого відбулося прощання з Героєм.

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