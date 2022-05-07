Як пише Politeka.net, українці вже 72-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час ворог зазнав величезних втрат, але Україна, на жаль, також втрачає кращих громадян країни. І сьогодні, шостого травня, мер Кам'янського Андрій Білоусов, розповів про ще одного героя, який загинув у боях за Україну.
Мер зазначив, що загинув житель Кам'янського Станіслав Плотніков 27 квітня. Герой 70-го року народження був учасником АТО / ООС. А з початку війни з Росії пішов на фронт, захищати цілісність і незалежність України.
"З перших днів повномасштабної війни став на захист України. Без чоловіка залишилася дружина", - написав Білоусов.
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