На трасі» Знам'янка-Луганськ-Ізварине " на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля "Renault Megane" на великій швидкості зіткнувся з вантажівкою "ЗІЛ", яка стояла на узбіччі.

В результаті події постраждали 3 людини водій, пасажир і 12-річна дитина. Їх госпіталізували в найближчу лікарню. На жаль, ще 3 пасажири загинули. Дві жінки і 8-річна дитина.

Тіла пасажирів рятувальникам довелося вирізати з пошкодженого салону автомобіля. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі деталі ДТП.

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