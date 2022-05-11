На трасі» Знам'янка-Луганськ-Ізварине " на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.
За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля "Renault Megane" на великій швидкості зіткнувся з вантажівкою "ЗІЛ", яка стояла на узбіччі.
В результаті події постраждали 3 людини водій, пасажир і 12-річна дитина. Їх госпіталізували в найближчу лікарню. На жаль, ще 3 пасажири загинули. Дві жінки і 8-річна дитина.
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Тіла пасажирів рятувальникам довелося вирізати з пошкодженого салону автомобіля. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі деталі ДТП.
Нагадаємо, Резніченко повідомив про трагедію з дитиною на Дніпропетровщині і звернувся до жителів.
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