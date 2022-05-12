У Дніпрі на ж/м Північний сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
В результаті якого постраждав пішохід, передає «Наше місто».
Як повідомляють очевидці, за кермом позашляховика марки «Ford» перебував неповнолітній хлопець без документів. Під час руху виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, де збив пішохода.
У чоловіка перелом ноги, розбита голова. На місце прибули швидка і поліція.
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Нагадаємо, у Дніпрі змінився графік роботи метро та іншого транспорту: оприлюднено список.
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