Рашисти навмисно вивозять українців у свої регіони, де спостерігається нестача робочих рук.

Про те, як і для чого відбувається масове вивезення українців з окупованих територій, в інтерв'ю для Obozrevatel розповів мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях України росіяни навмисно відбирають працездатних людей, а потім вивозять їх на свою територію. Філатов розповів, що подробицями з ним поділився мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Людей посадили у вагони, вони прокидаються через два дні і, виявляється, вже в Астрахані. Людину виводять, а у нього немає ні документів, нічого, і кажуть: "ось вам гуртожиток, ось вам довідка, ти йдеш працювати на рибоконсервний завод, а ти – на цементний завод", - переказав міський голова Дніпра.

Він підкреслив, що українців вивозять конкретно в ті регіони рф, в яких спостерігається нестача робочої сили, наприклад, на Далекий Схід.

Філатов зазначив, що така тактика «добровільно-примусового» масового переміщення людей застосовувалася і у Другій світовій війні.

Мер Дніпра додав, що зараз росіяни навмисно знищують українські міста, при цьому явно не збираючись відновлювати нічого навіть на захоплених територіях.

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