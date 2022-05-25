На Правому березі Дніпра 25 травня виникла пожежа. Над містом піднімався стовп густого диму, який видно з різних частин міста.
Відповідні фото та відео з'явилися у місцевому телеграм-каналі "Днепр Оперативный".
Повідомляють, що ані вибухів, ані "прильотів" тоді у місті не було.
На оприлюднених кадрах видно величезні стовпи чорно диму. Що саме могло стати причиною пожежі наразі невідомо.
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Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що в результаті удару вніч на 24 травня було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.
Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.