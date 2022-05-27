Стало відомо, кому роботодавці Дніпропетровщини готові платити найбільше.
Як передає 056, це:
- Майстер виробничої дільниці – 35 500 грн., м. Павлоград;
- Лікар (завідувач медичної частини) – 30 000 грн., м. Кривий Ріг;
- Машиніст крана автомобільного – 30 000 грн., Новомосковський район;
- Головний бухгалтер – 30 000 грн., м. Жовті Води;
- Електрослюсар підземний – 28 000 грн., м. Павлоград;
- Лікар-невропатолог – 27 000 грн., м. Кам'янське;
- Гірник очисного забою – 27 000 грн., м. Павлоград;
- Гірничомонтажник підземний – 27 000 грн., м. Павлоград;
- Водій автотранспортних засобів – 25 000 грн., м. Кам'янське;
- Машиніст електровоза – 25 000 грн., м. Павлоград;
- Оператор верстатів з програмним керуванням – 25 000 грн., м. Дніпро;
- Головний енергетик – 25 000 грн., м. Жовті Води.
Якщо вас зацікавили пропозиції роботи, то звертайтесь до відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості ОЦЗ за телефоном (099) 263-12-16. Або скористайтесь підтримкою у Telegram-каналі: https://t.me/Pidtrumka_DCZ_DNP.
Перелік актуальних вакансій: чат-бот Державної служби зайнятості @DCZWorkNowBbot; телеграм-канал «Робота зараз: Державна служба зайнятості» https://t.me/worknowdcz.
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Нагадаємо, окупанти сунулися в бік Кривого Рогу - у Генштабі повідомили, чим закінчився штурм.
Також Politeka.net писала, що Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.
Тим часом в Пентагоні назвали мету окупантів на найближчий час.