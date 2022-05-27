Стало відомо, кому роботодавці Дніпропетровщини готові платити найбільше.

Як передає 056, це:

  • Майстер виробничої дільниці – 35 500 грн., м. Павлоград;
  • Лікар (завідувач медичної частини) – 30 000 грн., м. Кривий Ріг;
  • Машиніст крана автомобільного – 30 000 грн., Новомосковський район;
  • Головний бухгалтер – 30 000 грн., м. Жовті Води;
  • Електрослюсар підземний – 28 000 грн., м. Павлоград;
  • Лікар-невропатолог – 27 000 грн., м. Кам'янське;
  • Гірник очисного забою – 27 000 грн., м. Павлоград;
  • Гірничомонтажник підземний – 27 000 грн., м. Павлоград;
  • Водій автотранспортних засобів – 25 000 грн., м. Кам'янське;
  • Машиніст електровоза – 25 000 грн., м. Павлоград;
  • Оператор верстатів з програмним керуванням – 25 000 грн., м. Дніпро;
  • Головний енергетик – 25 000 грн., м. Жовті Води.

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Якщо вас зацікавили пропозиції роботи, то звертайтесь до відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості ОЦЗ за телефоном (099) 263-12-16. Або скористайтесь підтримкою у Telegram-каналі: https://t.me/Pidtrumka_DCZ_DNP.

Перелік актуальних вакансій: чат-бот Державної служби зайнятості @DCZWorkNowBbot; телеграм-канал «Робота зараз: Державна служба зайнятості» https://t.me/worknowdcz.

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Нагадаємо, окупанти сунулися в бік Кривого Рогу - у Генштабі повідомили, чим закінчився штурм.

Також Politeka.net писала, що Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.

Тим часом в Пентагоні назвали мету окупантів на найближчий час.