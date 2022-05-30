У Дніпрі з 1 червня 172 парковки знову стали платними, водночас парковки біля залізничного вокзалу та зон відпочинку лишаються безплатними.

Про це під час брифінгу 30 травня повідомив заступник директора комунального підприємства "Транспортна інфраструктура міста" Віталій Шаповалов.

За словами посадовця, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну парковки у Дніпрі зробили тимчасово безкоштовними. Нині через збільшення кількості транспортних засобів у центральній частині міста та порушеннями водіями правил паркування ухвалено рішення щодо поновлення оплати за користування паркувальними майданчиками.

"Багато водіїв лишають свої транспортні засоби на кілька днів, а то й тижнів, що створює певні зручності. Тому ухвалено рішення щодо поновлення оплати на 172 паркувальних майданчиках у зонах А і В. Водночас у зоні С, біля залізничного вокзалу, місць відпочинку та на Набережній парковки лишаються безкоштовними", - сказав Віталій Шаповалов.

Він нагадав, що вартість години паркування у зоні А складає 18 гривень, у зоні В — 15 гривень. Також можна придбати місячний абонент — 1296 грн., квартальний — 3000 грн. Сплатити можна готівкою за допомогою паркомату або ж через мобільні застосунки.

На безкоштовних парковках паркомати не працюватимуть, а мобільні застосунки не діятимуть.

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